TMW - Bari, si pensa al ritorno di Stellone

© foto di Federico Gaetano

La sconfitta di Carpi (0-2) potrebbe costare il posto al tecnico del Bari Stefano Colantuono. Società al lavoro in questi minuti, attesa una decisione a breve. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non si opterà per un terzo tecnico nel caso di un allontanamento dell'ex trainer dell'Atalanta. Più probabile, invece, un ritorno di Roberto Stellone, esonerato ad inizio novembre dopo lo stop col Latina. Il Bari è attualmente fuori dalla zona play-off.