TMW RADIO - Ad Ascoli: "Squadra in linea con le attese. Aspettiamo il Del Duca"

© foto di Federico De Luca

Andrea Cardinaletti, amministratore unico dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'LadyB': "Il pareggio contro la SPAL? Va nel segno della continuità di una squadra che sta lottando per il proprio obiettivo. Vogliamo un gruppo di grande temperamento. La crescita della rosa? Proprio ieri abbiamo festeggiato i tre anni dalla costituzione della nuova società. Il club ha una lunga storia, ma il presente è piuttosto recente e per questo andiamo avanti con prudenza. Il nostro è un progetto chiaro, sulla base del quale abbiamo deciso gli uomini e le varie necessità. In questo senso siamo soddisfatti e siamo in linea con i programmi ovvero la salvezza, la valorizzazione dei giovani e del territorio marchigiano. Il recupero del Del Duca? Il nostro impianto è una delle particolarità che in stagione non ci ha fatto mancare nulla. Dal sisma, alle nevicate fino alla agibilità dell'impianto. Per questo siamo soddisfatti di risultati che arrivano grazie alla solidità di un gruppo importante. Tornare al Del Duca è una festa ma anche un segno di speranza per il ritorno alla normalità di tutto il territorio. Come mai meglio il rendimento esterno? Abbiamo avuto un avvio di campionato difficile, figlio di un grande rinnovamento. Da quando poi la stagione è decollato abbiamo giocato poco in casa per via delle vicissitudini di cui ho parlato prima. La gara col Trapani? Sarà una sfida agguerrita contro una formazione che giustamente ambisce a tornare in una zona più tranquilla di classifica".