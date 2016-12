TMW RADIO - Entella, Pellizzer: "Cassano? Magari, la voce circola"

Il difensore della Virtus Entella, Michele Pellizzer, ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno del rotocalco Non solo Serie A: "Il campionato inizierà nuovamente a fine gennaio, le squadre saranno già fatte e ritoccate. Io vivo il mercato serenamente, per ora le voci non mi riguardano, chi è un po' in difficoltà e gioca un po' meno... ci sta, altrimenti anche i club cercano di ritoccare poco".

Sulla vittoria di Novara. "Ci voleva questa vittoria, una vera boccata d'ossigeno, le nostre certezze le abbiamo sempre avute. Non riuscivamo a vincere pure giocando bene, a Verona non abbiamo demeritato ma zero punti, ci mancava la vittoria. A Novara abbiamo fatto una grande partita".

Sul Cittadella. "Ritorno dove per quattro anni c'è stata casa mia, anche la gente... saranno frasi fatte, ma si respira aria di famiglia. Sarà una bella esperienza ritrovare tanti cari amici, appena fischia l'arbitro c'è battaglia. La squadra mi ha impressionato, cerca la vittoria con il gioco, Venturato lo conosco, l'ho avuto per due mesi in ritiro".

Sul giocatore più complicato da fermare. "Mi aspettavo un Pazzini un po' diverso, dal nostro canto il Verona lo abbiamo chiuso. È il top player ma ha fatto fatica. Chi mi ha impressionato di più è Lasagna, del Carpi, ha doti fisiche e qualità che possono stare in Serie A. Personalmente ho fatto fatica".

Su Cassano. "Come giocatore non si discute, magari. Palla a lui e ci risolve le partite, sarebbe un sogno, circola la voce ma al di fuori del campo. Noi non sappiamo niente, non lo conosciamo, so che frequenta la zona. L'ho visto una volta in un ristorante brasiliano, a Chiavari, ma poi...".