TMW RADIO - Filippini: "Le prime tre possono salire senza play off"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Filippini, ex calciatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando l'ultimo turno di campionato: “La delusione maggiore di questa giornata sia la sconfitta del Frosinone in casa contro il Novara. Era una gara che poteva dire molto per i ciociari e quando si perdere in casa non fa mai bene. Però vedendo la classifica c'è la sensazione che le prime tre possano andare in A direttamente senza i play off. È possibile visto il Benevento ieri a Brescia, l'ultima volta che è successo ero a Bologna in Serie B e andarono su Juventus, Napoli e Genoa, e anche quest'anno potrebbe ricapitare perché le prime tre sono più forti nettamente delle altre”.

Merito delle tre o demerito delle avversarie?

“Secondo me le prime tre, a parte un po' il Verona, hanno avuto una certa continuità, mentre le altre non hanno quella qualità e non sono riuscite ad avere continuità necessaria per restare in scia. È più di demerito delle inseguitrici alla fine. La SPAL però sta facendo un campionato straordinario e va detto”.

La SPAL merita questa promozione?

“Credo che a questo punto del campionato lo meriti per la squadra, il mister e l'allenatore. Poi quelli della mia età tifano per loro perché quel nome particolare ci ha sempre colpito da bambini quando attaccavamo le figurine sull'album”.

Cosa sta succedendo al Brescia?

“In questi ultimi anni la società ha avuto delle vicissitudini societarie ed economiche e quando si costruisce una squadra senza grandi disponibilità rischi sempre perché devi prendere giovani che sono un punto di domanda o giocatori a fine stagione. Vedere il brescia in queste condizioni, da ex giocatore e da tifoso, fa male però sappiamo che bisogna lottare contro queste situazioni economiche. Per fortuna ieri ha vinto alla grande contro il Benevento e si giocherà in questo finale la chance di restare in Serie B e sabato prossimo c'è un turno importante con Trapani-Pisa e Ascoli-Brescia che sono quasi fondamentali”.

Ascolta l'intervista integrale cliccando play nel link in calce