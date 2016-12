TMW RADIO - Novara, Mantovani: "Siamo in crescita, ora serve continuità"

© foto di Federico De Luca

Andrea Mantovani, difensore del Novara, ai microfoni di TMW Radio ha parlato facendo il punto dell'anno solare 2016 per poi guardare ai prossimi impegni: “Si è trattato di un anno positivo avendo raggiunto i play off da neopromossa venendo eliminati dal Pescara che poi è salito in Serie A. Questa stagione non è partita nei migliore dei modi, ma poi abbiamo trovato la quadratura e stiamo risalendo la classifica. Fuori casa stiamo migliorando, non prendiamo gol da tre gare e stiamo cercando di risistemarci un po' dopo che per lungo tempo non siamo riusciti a fare bene lontano da Novara. Il cambio di allenatore porta a dover ritrovare certi equilibri perché noi dovevamo conoscere lui e lui noi, dopo un po' di tentativi abbiamo trovato la giusta formula vincente e i tanti nuovi giocatori si sono inseriti nel gruppo e piano piano i risultati stanno arrivando”.

Ora vi attende la Virtus Entella in trasferta

“La prossima trasferta è una delle più difficili perché non ha mai perso in casa e anche se sta vivendo un momento difficile va presa con le molle. Serve cattiveria e umiltà per cercare di fare un buon risultato contro una squadra che avrà il dente avvelenato”.

Contro il Cesena possiamo dire che è stata una partita perfetta?

“Abbiamo affrontato una squadra importante con il piglio giusto e chiudendo nel primo tempo la partita per poi gestirla nella ripresa pur correndo qualche pericolo dopo il loro gol. Abbiamo ottenuto un'ottima vittoria mostrando una buona organizzazione, ma le risposte vanno date partita dopo partita alla ricerca di conferme continue”.

Come giudica il girone d'andata di questa Serie B?

“Le tre squadre retrocesse dalla Serie A hanno un organico superiore alle altre, ma stiamo vedendo che anche le neopromosse stanno facendo benissimo. C'è grande equilibrio e ci sono squadre che stanno facendo fatica, come il Cesena, che possono tornare a farsi sotto. Noi dobbiamo cercare continuità per restare in alto e conquistare i play off”.

Il Palermo, sua ex squadra, non se la passa bene. Cosa le augura per il nuovo anno?

“ Auguro alla squadra e ai tifosi un 2017 con qualche soddisfazione calcistica. Spero che possano rialzarsi già a partire dalla gara di questa sera e che possano tornare certezze e compattezza”.