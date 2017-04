TMW RADIO - Perugia, Goretti sul rinnovo: "La volontà è continuare assieme"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il responsabile dell'area tecnica del Perugia Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle ultime uscite della squadra umbra che vive un momento di leggera flessione in campionato: “Il Trapani ha meritato di vincere contro di noi, finora loro e il Cittadella sono le squadre che ci hanno messo maggiormente in difficoltà nel doppio confronto. Magari in Sicilia è finita con un risultato un po' troppo a loro vantaggio, ma la vittoria non si discute. Lo stesso Pisa non ci ha rubato nulla, ha fatto un'ottima partita nella ripresa. Siamo noi che abbiamo giocato un po' al di sotto dei nostri standard”.

Nel prossimo turno arriva l'Ascoli, una squadra bisognosa di punti salvezza

“Credo che sarà una bella partita, per noi storicamente e in questi due anni sono sempre state gare difficili. Ci teniamo a riscattarci nei loro confronti. Cacia e Di Carmine sono due calciatori importantissimi, ma credo che anche Favilli e forte sono giocatori molto importanti”.

Sul suo rinnovo ci sono novità?

“Stiamo parlando con il presidente e c'è la volontà di entrambi di continuare assieme. Vedremo se a breve o meno arriveranno novità, ma sicuramente le cose si faranno”.

Come sta vivendo l'ambiente il cammino in questa stagione?

“I nostri tifosi sono appassionati e attaccati al Perugia e in ogni situazione, buona o cattiva che sia, abbiamo uno zoccolo duro molto più alto della media. A volte poi la classifica crea quell'entusiasmo che porta qualcosa in più a tutto l'ambiente e alla squadra. Quando tutti ti sostengono e ti spingono viene tutto più facile”.