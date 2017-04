© foto di Federico Gaetano

Ancora tre giorni di tempo per Pierpaolo Bisoli per risollevare il suo Vicenza. Altrimenti il rischio esonero per lui potrebbe trasformarsi in realtà. In attesa di capire quale sarà l'esito del match contro il Benevento iniziano a circolare i primi nomi per l'eventuale sostituzione dell'allenatore di Porretta Terme. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oltre a Franco Lerda, tecnico con il quale il Vicenza ha iniziato la stagione fino all'allontanamento dello scorso ottobre, la dirigenza veneta avrebbe preso in esame Vincenzo Torrente, l'attuale tecnico della Primavera biancorossa Pasquale Luiso ma anche un nome assolutamente a sorpresa come quello di Simone Barone. L'ex tecnico della Primavera di Parma e Modena è attualmente l'allenatore in seconda di Gianluca Zambrotta ai Delhi Dynamos in India.