Trapani-Avellino 0-0. Sfuma la terza vittoria di fila per i siciliani

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Primo tempo senza gol, secondo tempo che non cambia la situazione. Trapani-Avellino finisce 0-0. Gara valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B, poteva essere l'occasione per i siciliani, ultimi in classifica, di ottenere la terza vittoria consecutiva. Con questo risultato, i siciliani salgono a quota 20 punti, -3 dalla Ternana penultima e -6 dalla zona playout. In cui si troverebbe l'Avellino, al netto della classifica avulsa: a 26 punti, gli irpini agganciano infatti Latina e Pisa, staccando la Pro Vercelli di una lunghezza.