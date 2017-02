Trapani, Calori: "Ad Ascoli per vincere. Faremo di tutto per salvarci"

© foto di Federico De Luca

Scontro diretto in chiave salvezza per il Trapani in casa dell'Ascoli. Alessandro Calori, tecnico dei siciliani, ne ha parlato in conferenza stampa (LiveSicilia.it): "Abbiamo tante motivazioni, anche perché non c'è spazio per lasciare nulla di intentato. Andiamo ad Ascoli con l'idea di portare a casa il risultato, è un tipo di mentalità che ci siamo creati attraverso il lavoro. I bianconeri vorranno fare bene davanti al pubblico amico, ma noi scenderemo sul terreno di gioco col massimo della determinazione e con la voglia di continuare un certo tipo di discorso iniziato da qualche settimana. L'Ascoli? Varia molto il sistema di gioco, ma questa oramai è una caratteristica di diverse formazioni, tra cui la nostra. I marchigiani possono fare affidamento su una serie di individualità molto interessanti, penso per esempio a Cassata e Favilli, giovani davvero molto interessanti. Noi siamo pronti ad affrontare diverse situazioni, molto dipenderà anche da come si metterà la gara. Non so se Aglietti deciderà di fare turn over, noi dovremo forzatamente farci i conti considerate le squalifiche di Pagliarulo e Nizzetto. Non ho dubbi, tuttavia, su chi andrà in campo, in settimana i ragazzi si sono allenati bene. Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo. I nuovi? Stiamo lavorando per portare tutti al pari di condizione fisica. I ragazzi arrivati si stanno inserendo bene e anche chi c'era prima sta man mano crescendo. Continuiamo la nostra rincorsa".