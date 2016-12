Trapani, Calori: "Brescia Mon Amour, ma a noi servono i punti"

© foto di Federico De Luca

"Brescia Mon Amour, ma a noi servono i punti", è il titolo che il Giornale di Brescia ha scelto per le parole di Alessandro Calori, attuale tecnico del Trapani ma grande ex del match di venerdì: "Con Sagramola e Castagnini è rimasta stima. Invidio Brocchi perché può plasmare da zero un progetto. Il Trapani? Ho accettato un'altra sfida forte e non mi pento".