Trapani, Calori: "Ci manca ancora la rabbia necessaria"

© foto di Federico De Luca

A margine del match tra Trapani ed Avellino, il tecnico dei siciliani Alessandro Calori ha commentato così il pareggio ottenuto dalla sua squadra: "Come occasioni forse abbiamo creato qualcosa in più noi ma è stata una partita equilibrata. Nel primo tempo ha fatto meglio l'Avellino mentre noi non abbiamo fatto girare la palla. Affrontavamo una squadra brava nelle ripartenze ma siamo stati bravi a contenere. Ci manca ancora rabbia giusta per centrare l'impresa".