Trapani, Calori: "Fondamentale fare punti, dobbiamo dare continuità"

© foto di Federico De Luca

Alla vigilia della sfida casalinga contro l'Avellino, il tecnico del Trapani Alessandro Calori ha dichiarato in conferenza stampa: "Importa poco se gli altri non fanno punti, è fondamentale che li faccia il Trapani. Il nostro è un campionato nel campionato, da affrontare con la massima concentrazione - riporta Sport.livesicilia.it -. Con l'Avellino dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto ultimamente. Per quanto riguarda i nuovi, Cason in precedenza è rimasto fermo e deve ancora lavorare. Manconi è messo un po' meglio, in ogni caso un po' tutti devono conoscersi con gli altri per comprendere determinati meccanismi".