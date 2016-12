Trapani, Calori: "Legato a Brescia ma domani ho bisogni di tre punti"

© foto di Federico De Luca

Sarà una sfida contro il suo passato quella che il tecnico del Trapani Alessandro Calori affronterà domani contro il Brescia. Questo il pensiero dell'allenatore dei siciliani riportate da LiveSicilia: "Bisogna cercare di portare a casa i tre punti - ha dichiarato Calori in conferenza stampa - , ci siamo preparati al meglio sotto ogni punti di vista, la partita è importante sul piano fisico e mentale. Sono stato cinque anni a Brescia, è stata un'esperienza professionale molto bella e porto con me un ottimo ricordo, così come nelle altre piazze in cui ho giocato. In questo caso ho fatto sia il calciatore che l'allenatore, quindi il ricordo è doppiamente importante ma non mi distoglie da ciò che è importante in questo momento. Il mercato? Io sto intervenendo portando il mio modo di allenare, è chiaro che in breve tempo non posso dare una fisionomia precisa. Il lavoro giornaliero è importante, ma questo è il momento della storia recente del Trapani, quindi mi sono trovato in questa situazione di difficoltà. Metto tutto in preventivo, bisogna creare una situazione nuova. Osservo tutto, voglio capire bene chi può stare qui e chi no. La mia intenzione è quella di creare una squadra che diventi molto meno fragile e più determinata di adesso, con più voglia di mettere in piedi questa impresa. L'atteggiamento è diverso tra chi vuole vincere e chi deve salvarsi, prima di tutto metto la voglia, poi metto le qualità. La squadra deve essere forte mentalmente e tatticamente, deve essere unita, su questo sto cercando di lavorare anche se il tempo è breve e le occasioni per sbagliare sono poche. Il Brescia? Si tratta di una squadra che nell'ultimo periodo ha usato un sistema di gioco ben chiaro. Stanno pensando di sostituire Morosini, che con la velocità che ha rompeva un po' gli equilibri, ma è una squadra che inizia l'azione da dietro e cerca le sponde per Caracciolo. I centrocampisti cercano sempre gli inserimenti e il movimento continuo. Ci vuole l'atteggiamento diverso da parte nostra, voglio una squadra che non ha paura e l'ho detto fin dal primo giorno. Bisogna avere il coraggio di osare, di andare a prendere gli avversari più alti ma in maniera organizzata".