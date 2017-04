Trapani, Calori: "Peccato per la sconfitta, andiamo nella giusta direzione"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Calori, allenatore del Trapani, è intervenuto al termine del match perso contro la SPAL. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto della prova, un po' meno del risultato, anche se devo dire che i ragazzi stanno continuando a fare un buon percorso, anche di interpretazione della partita. Non era facile venire qua a giocare ma soprattutto nel primo tempo siamo stati veramente attenti e siamo passati in vantaggio.

Il tecnico del Trapani ha proseguito analizzando il match: "Abbiamo giocato da squadra che è quello che chiedo a questi ragazzi, peccato per la sconfitta, l'unica nota stonata è questa".

Qualche parola anche per la rimonta in classifica: "Penso che abbiamo fatto tutti un girone di ritorno veramente importante, siamo secondi come quantità di punti raccolti, siamo il miglior attacco e il mio lavoro ha certamente dato risultati e questo è bello, però vorrei che si concludesse in maniera positiva", ha concluso Alessandro Calori.