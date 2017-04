Trapani, Jallow in ripresa. Kresic indisponibile

Dopo il match esterno disputato ieri a Ferrara, il Trapani ha ripreso subito gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, Trapani-Pisa, valevole per la trentasettesima giornata di Lega B, che si disputerà sabato 22 aprile alle 15 presso lo Stadio Provinciale di Trapani. Seduta di allenamento pomeridiana per i granata di mister Calori che si sono divisi in due gruppi: chi è sceso in campo ieri contro la Spal ha effettuato un lavoro rigenerativo, mentre chi non ha giocato ha svolto dei lavori di forza e delle attività tecnico-tattiche.

Sta rientrando progressivamente in gruppo il centravanti granata Lamin Jallow che sta recuperando dal trauma distorsivo al ginocchio destro con stiramento del legamento collaterale mediale. Pienamente recuperato e a tutti gli effetti in gruppo, invece, l’attaccante Nicola Citro.

Unico indisponibile è il difensore Anton Kresic, alle prese con una distorsione alla caviglia destra con versamento intra articolare. Gli allenamenti riprendono domani alle 15, giovedì doppio (ore 10.30 e ore 15) e venerdì consueta rifinitura della vigilia che verrà effettuata alle 15. A riferirlo è il sito ufficiale dei siciliani.