Trapani, Legittimo: "Testa alla prossima gara, scontro diretto con il Pisa"

Fonte: trapanicalcio.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Matteo Legittimo, difensore del Trapani, ha commentato così la sconfitta subita con la SPAL: "Siamo partiti benissimo andando subito in vantaggio, poi però la Spal nel secondo tempo ha attaccato e ci ha messo alle corde. Peccato non aver concretizzato alcune occasioni, ma oggi bisogna sottolineare anche i meriti di una Spal che si trova al primo posto di certo non per caso. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del campionato, nella ripresa dovevamo stare più attenti ma purtroppo siamo stati colpiti per due volte. E’ andata così, dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima gara: sappiamo tutti l’importanza e il valore della partita contro il Pisa. E’ uno scontro diretto e torneremo a giocare davanti al nostro pubblico che ci sosterrà fino alla fine, speriamo sia una bella partita e di riuscire a spuntarla".