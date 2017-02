Trapani, Rizzato: "La Serie B mi ha dato tanto. Cerco di onorarla sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Rizzato, esterno del Trapani, è stato intervistato da 'B Magazine', mensile ufficiale della serie cadetta, in quanto giocatore in attività con più presenze nel secondo torneo italiano: "Sapere di essere il calciatore in attività con più presenze in B mi gratifica e mi onora. Questo campionato mi ha dato tanto e io ho sempre cercato di onorarlo come meglio ho potuto. Sono passati tanti anni dal mio esordio e un po’ mi dispiace, quando penso di essere quasi alla fine della mia carriera. Aver accumulato così tante presenze vuol dire una sola cosa, che è necessario iniziare a pensare a ciò che verrà dopo. Purtroppo tutti, prima o poi, dobbiamo fermarci. Io sono vicino al traguardo, ma non vicinissimo. Vorrei giocare ancora. Com'è cambiata la Serie B? È cambiato moltissimo. Intanto sotto il profilo economico. Ricordo che, agli albori della mia carriera, circolavano ingaggi che in questo momento non sono neanche lontanamente proponibili né in B né in alcune società di A. Poi, la qualità era, forse, un po’ più alta, infatti i calciatori di A erano più disponibili a scendere di categoria; il livello, col tempo, si è leggermente abbassato. Infine, c’erano molti più uomini di esperienza mentre adesso, forse anche a causa delle difficoltà economiche che caratterizzano i nostri tempi, si punta sui giovani e ritengo sia giusto così".