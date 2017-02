Trapani, si ferma Fausto Rossi: accertamenti nei prossimi giorni

In casa Trapani si ferma Fausto Rossi: come riportato dal sito ufficiale del club siciliano, infatti, il centrocampista è rimasto a riposo per una sospetta distrazione alla coscia destra rimediata nel corso del match di ieri sera contro l’Avellino. Nei prossimi giorni il numero 5 granata sarà sottoposto ad accertamenti. Lavoro differenziato invece per Antonino Barillà e per Antonino Daì (leggera borsite achillea).