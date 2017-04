Tuttosport: "Il Bari rischia di non fare i playoff"

© foto di Federico De Luca

Titolo e perentorio di Tuttosport sulla corsa playoff di Serie B. "Il Bari rischia di non fare i playoff" è la presa di posizione del quotidiano che analizza il rendimento della formazione di Stefano Colantuono. "I pugliesi - si legge - soffrono in trasferta, dove hanno perso 9 volte e non segnano da oltre 400 minuti. Lunedì a Carpi, in uno scontro diretto, Colantuono sarà privo di due pedine come Brienza e Romizi, ko per brutti infortuni".