Tuttosport: "Lo Spezia è vicino al salto di qualità?"

© foto di Federico Gaetano

Tuttosport quest'oggi si pone una domanda in chiave Serie B: "Lo Spezia è vicino al salto di qualità?". Un interrogativo, questo, legittimo sulla formazione di mister Di Carlo che contro la Ternana ha messo a referto la seconda vittoria consecutiva. "La rincorsa playoff un anno fa iniziò da Vercelli dove i liguri giocheranno sabato", scrive ancora il quotidiano che analizza anche l'inserimento di Diego Fabbrini. "Per me e per la squadra saranno quattro mesi importantissimi" spiega l'ex Udinese.