UFFICIALE: Brescia, esonerato Brocchi. Al suo posto arriva Cagni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aria di cambiamento in casa Brescia, dato che è stato appena sollevato dall'incarico l'allenatore Cristian Brocchi. Al posto del tecnico ex Milan le Rondinelle hanno optato per l'esperienza di Luigi Cagni. Questo il comunicato che si può leggere sul sito ufficiale del club lombardo: Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di guida tecnica della Prima Squadra il Sig. Cristian Brocchi. A Brocchi vanno i ringraziamenti, non semplicemente di rito, per il lavoro e per la professionalità dimostrata in questi mesi alla guida delle Rondinelle e gli auguri a lui e al suo staff per le migliori fortune umane e professionali. La Società comunica inoltre che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Gigi Cagni, bresciano ed ex calciatore del Brescia. Domani alle 15 dirigerà il primo allenamento e a seguire verrà presentato allo stampa".