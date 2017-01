UFFICIALE: Cesena, Djuric ceduto al Bristol City

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

L’A.C. Cesena comunica di aver perfezionato in data odierna, l'accordo con la società Bristol City F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore Milan Djuric. L'attaccante nazionale bosniaco, prodotto del settore giovanile, lascia il club bianconero dopo aver militato per sei stagioni in prima squadra, totalizzando 159 presenze e 26 reti in gare ufficiali.