UFFICIALE: Latina, Valerio Rocchi nuovo vice presidente

L’US Latina Calcio è lieta di comunicare l’ingresso in società del signor Valerio Rocchi, che ricoprirà il ruolo di vice presidente. Il neo vice presidente ha sottolineato la necessità per tutti, in un momento importante e delicato, di un impegno costruttivo per adempiere al meglio i propri compiti con un unico obiettivo: il bene del Latina Calcio.

Valerio Rocchi, 50enne imprenditore romano, ha manifestato il proprio entusiasmo per la nuova avventura nella famiglia nerazzurra. “Ringrazio il presidente Mancini per avermi coinvolto in questo progetto – ha dichiarato – ho accettato di buon grado proprio per il rapporto di amicizia che mi lega a Benedetto. Sono qui per dare una mano in merito a quelle che sono le mie competenze: si tratta della prima esperienza a livello calcistico, anche se mio padre è stato molto legato al mondo del pallone come membro del CDA dell’AS Roma durante la presidenza dell’Ingegner Dino Viola. Arrivo a Latina con grande entusiasmo, pronto per mettere a disposizione del club le mie conoscenze imprenditoriali e curare una necessaria ricostruzione. C’è tanto da fare – ha concluso Valerio Rocchi – ma stiamo lavorando per sistemare la situazione nel migliore dei modi”.