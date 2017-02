UFFICIALE: Monopoli, rinforzo in difesa. Tesserato lo slovacco Cikos

Fonte: http://www.monopolicalcio.it/

© foto di Gabriele La Torre

Il difensore slovacco Erik Čikoš, classe 1988 è da qualche ora un nuovo calciatore del Monopoli. Proviene dal Ross County Football Club, meglio noto come Ross County, che milita nella Scottish Premiership, il massimo campionato del calcio scozzese. Conta alcune presenze nelle nazionali slovacche e in Europa League. Čikoš che in mattinata ha raggiunto Monopoli è a disposizione dell’allenatore Bucaro. I dirigenti hanno così rafforzato il reparto arretrato dopo l’infortunio che ha colpito il centrale Bacchetti. La società rivolge a Čikoš il più cordiale benvenuto e si augura che il tasso tecnico ed esperienziale possa aggiungere qualità e competitività alla squadra.