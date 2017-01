UFFICIALE: Perugia, preso Mustacchio dalla Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società FC Pro Vercelli il calciatore Mattia Mustacchio.

Nato a Chiari in provincia di Brescia il 17 maggio 1989 è cresciuto nelle giovanili di Brescia (2001-2008) per poi passare alla Primavera della Sampdoria con la quale vince Coppa Italia e Campionato.

Dalla stagione 2008/2009 Mustacchio viene aggregato alla prima squadra e il 29 gennaio 2009 esordisce in Serie A in occasione di Sampdoria-Lazio.

Un mese dopo Mustacchio esordisce in Coppa Uefa nella partita Metalist Kharkiv-Sampdoria terminata 2-0 per i padroni di casa.

Successivamente ha indossato le maglie di Ancona, Varese, Vicenza, Ascoli e Pro Vercelli.

In Nazionale ha totalizzato 3 presenze e un gol con la maglia dell’Italia Under 17, 10 presenze e cinque gol con l’Italia Under 20 e 8 presenze e una rete con la maglia dell’Under 21.