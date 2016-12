UFFICIALE: Pisa, club ceduto a Magico srl. Corrado: "Grande soddisfazione"

Attraverso il proprio account Instagram Giovanni Corrado, figlio di Giuseppe nuovo proprietario del Pisa, ha pubblicato un messaggio dopo il completamento dell'operazione: "Magico Pisa comunica con soddisfazione e orgoglio che pochi minuti fa dinanzi al notaio Angelo Giordano di Milano ha acquisito le quote della società AC Pisa 1909 dalla società Carrara Holding srl.

Alla concluisone di un percorso di negoziazione complesso e difficoltoso teniamo a congratularci e ringraziare il presidente della Lega B Andrea Abodi, senza la cui dedizione, intermediazione, professionalità, passione ed equilibrio non saremmo mai riusciti a superare gli ostacoli incontrati.

Un grazie va poi a Lorenzo Petroni che, pur al cospetto della giovane età e di fronte a grandi problemi ereditari, è riuscito a districarsi da situazioni che lo hanno visto più in posizione di vittima che di colpevolezza. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento alla Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa, in particolare nelle persone della dott.ssa Tarabella, della Dott.ssa Maglione e dei componenti della commissione di conciliazione per la professionalità e disponibilità che hanno consentito l'espletamento di adempimenti fondamentali per la definizione della trattativa. Ringraziamo lo Studio Cuccio di Milano, il Notaio Angelo Giorndano, i legali Avv. Giovanni Polvani, Avv. Cesare Placanica e Avv. Damiano Comito. Inoltre ringraziamo l'Avv. Menichini e lo Studio Grassani di Bologna.

Infine, un ringraziamento speciale a Rino Gattuso, alla squadra, ai tifosi del Pisa perchè senza il loro affetto, i loro sforzi e i loro continui incoraggiamenti non ci saremmo spinti fino a dove siamo arrivati.

Ora possiamo finalmente lottare tutti insieme. Forza Magico Pisa".