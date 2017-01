UFFICIALE: Pisa, Luca Giannini nuovo responsabile del settore giovanile

Fonte: acpisa.it

A.C. PISA 1909 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile del settore giovanile al tecnico Luca Giannini.

Personaggio di grande spessore e tra i più conosciuti nel panorama calcistico nazionale, mister Giannini ha segnato una parte importante della storia nerazzurra centrando l’ultima promozione in serie A nella stagione 1989-90.

Successivamente si è seduto sulla panchina della Nazionale Under 19 e, in qualità di vice del tecnico Marco Tardelli, su quella della Nazionale Under 21 formazione con cui ha vinto anche un Campionato Europeo di categoria. Il sodalizio con Marco Tardelli lo ha portato anche sulle panchine di Inter, Bari, Egitto (Nazionale maggiore) e Arezzo.

A mister Luca Giannini il più sentito “in bocca al lupo” per la nuova avventura in nerazzurra.