UFFICIALE: Pisa, preso Angiulli

A.C. Pisa 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Angiulli. Centrocampista classe 1992 arriva dalla Reggiana, società con la quale ha collezionato in questa stagione di Lega Pro 20 presenze con 2 reti messe a segno: con gli emiliani Angiulli ha disputato altre 52 gare in Lega Pro divise tra la stagione 2014-2015 e la parte iniziale della stagione 2015-2016 prima della parentesi vincente a Benevento (11 presenze e 4 reti nel girone di ritorno che ha visto i campani vincere il girone C). Nella carriera di Angiulli esperienze anche ad Avellino (38 presenze tra B e Lega Pro con 2 reti segnate) e Pergocrema (32 presenze tra Lega Pro e D). Il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico nerazzurro alla ripresa degli allenamenti fissata per lunedì.