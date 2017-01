UFFICIALE: SPAL, arriva Costantini dal Mezzolara

Fonte: http://www.mezzolaracalcio.com

La Società è lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con la Spal 2013 per la cessione di Tommaso Costantini. L´attaccante mancino classe 1996, cresciuto nelle giovanili di Cesena, Carpi e nella Vis Pesaro, ha avuto fin da subito un ruolo da protagonista nell´undici costruito da Mister Alberti realizzando 4 reti in 15 partite e mettendo a segno numerosissimi assist. A Tommaso vanno i più sentiti ringraziamenti e auguri per la serietà e la determinazione con cui ha indossato i colori biancoazzurri, con la speranza che questa opportunità possa sfociare in una carriera ricca di soddisfazioni.