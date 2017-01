UFFICIALE: Ternana, arrivano le dimissioni di Carbone

© foto di Federico Gaetano

Un messaggio per salutare la Ternana: il sito ufficiale delle Fere riporta infatti il messaggio che Benny Carbone, ormai ex tecnico degli umbri, ha voluto indirizzare a città e tifosi. La mia avventura da allenatore della Ternana termina qui. Ho comunicato alla Società le dimissioni irrevocabili. Credo sia giusto che la Società possa serenamente scegliere le migliori soluzioni per raggiungere al più presto il traguardo minimo della permanenza in Serie B.

Ringrazio la squadra, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i dipendenti che in questi mesi mi hanno affiancato in questa straordinaria avventura.

Un particolare pensiero va alla Società, non solo perché ha creduto in me questa estate ma anche perché in questi mesi mi ha messo nelle migliori condizioni per lavorare. Mi ha sempre rinnovato la fiducia e proprio per questo ho deciso di farmi da parte.

Purtroppo nel calcio, a volte, non sempre le cose vanno nel verso giusto. Ho dato tutto me stesso e non mi sono mai risparmiato. Il mio pensiero va anche alla squadra. Questi ragazzi hanno un grande valore. Mi sento, però, in dovere di dare una scossa. Spero che serva.

Grazie a tutti! Non smettete mai di lottare, in voi batte un cuore d’acciaio”.