UFFICIALE: Trapani, ingaggiato a titolo definitivo Fausto Rossi

Fonte: trapanicalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perfezionato oggi pomeriggio l’ingaggio del centrocampista Fausto Rossi, che arriva al Trapani a titolo definitivo fino a giugno 2017.

Centrocampista classe 1990, Fausto Rossi si afferma nel settore giovanile della Juventus e con la Primavera bianconera vince il Torneo di Viareggio nel 2009 e nel 2010. Nel 2010-11 passa al Vicenza con cui disputa una stagione e mezzo in Serie B con 24 presenze totali. A gennaio 2012 arriva al Brescia e con le rondinelle nei primi sei mesi gioca 12 gare e segna 3 gol. Nella stagione seguente, sempre in Serie B con il Brescia, mette insieme 32 presenze. Nel 2013-14 la Juventus lo cede in prestito in Spagna al Real Valladolid: in Primera Division colleziona 31 presenze ed una rete, siglata contro il Barcellona. Rimane in Spagna un altro anno, nel 2014-15 con la casacca blanquiverde del Cordoba disputa 24 partite nella Liga. Torna in Italia nel 2015 per indossare la maglia della Pro Vercelli in Serie B con cui, nella passata stagione, ha collezionato 20 partite ed 1 gol.

Rossi conta anche 5 presenze tra Italia Under 17 e Under 20. Con la nazionale Under 21 ha disputato 25 gare, segnando anche un gol e ha conquistato la medaglia d’argento all’europeo di categoria.