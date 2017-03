UFFICIALE: Verona, rinnovo fino al 2020 per Bearzotti

Mediante il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2020 il contratto dell'attaccante classe 1996 Enrico Bearzotti, attualmente in prestito all'Arezzo. Il Verona ha prelevato l'ala destra nel 2014 dal Pordenone. Dopo una stagione da protagonista con la Primavera gialloblù (37 presenze e 6 gol, oltre alla finale del Torneo di Viareggio), è stato in prestito al Padova lo scorso campionato. Nella stagione in corso, l'Arezzo attualmente è terzo nel Girone A della Lega Pro, ha già disputato 24 gare da protagonista, mettendo a segno 4 reti e servendo 2 assist.