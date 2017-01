UFFICIALE: Virtus Entella, dal Renate torna Stefanelli

Fonte: http://www.acrenate.it/

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Società A.C. Renate, in data odierna comunica che il calciatore Nicola Stefanelli ritorna alla Virtus Entella, che ci aveva ceduto il 19enne padovano con la formula del prestito fino al 30 giugno 2017. Il club nerazzurro desidera ringraziare Nicola per la serietà e la professionalità mostrata in questi primi mesi della stagione, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.|