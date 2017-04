V. Entella, Mota: "Che emozione il gol. Voglio restare qui e scrivere la storia"

Il giovane attaccante della Virtus Entella Dany Mota Carvalho ha parlato a Il Secolo XIX del suo primo gol fra i professionisti e dei suoi obiettivi futuri: ““Sono arrivato a Chiavari due stagioni fa, scovato dall'Entella in un provino. L'obiettivo era mostrare il mio valore con la Primavera e ritagliarmi qualche apparizione in prima squadra. Ci sono riuscito con l'esordio un anno fa e il gol lunedì scorso, due emozioni uniche. La rete? Ho tirato dritto per dritto, la palla di Caputo era perfetta e mi sono detto che era il momento giusto. Peccato solo non sia servito a portare a casa una vittoria preziosa. Ora penso alla finale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma all'Olimpico, vorrei segnare, vincere, e scrivere una pagina nella storia di questo club.- conclude il lussemburghese - Ho un contratto pluriennale e voglio restare il più a lungo possibile per crescere ancora in una società ideale per noi giovani”.