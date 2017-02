V. Entella-SPAL, la sfida fra coppie gol promette spettacolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida nella sfida fra Virtus Entella e SPAL in scena al Comunale di Chiavari domani pomeriggio. In campo infatti scenderanno due delle coppie gol più interessanti del torneo. Da una parte infatti ci sarà il vice capocannoniere del campionato cadetto Francesco Caputo, 13 reti all'attivo, affiancato dal neo acquisto Andrea Catellani autore di 4 reti in stagione fra Carpi (3) ed Entella (1). Dall'altra parte invece Mirko Antenucci, 11 gol in stagione, sarà affiancato da un altro giocatore arrivato a gennaio come Sergio Floccari autore di due reti in tre presenze con la maglia degli estensi. Due attacchi di altissimo livello che promettono grande spettacolo per tifosi e non.