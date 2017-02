Verona-Benevento 2-2, pareggio ricco di gol ed emozioni al Bentegodi

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio ricco di gol e di emozioni al Bentegodi. Nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B è il Benevento a portarsi in vantaggio con Cissé (10'), ma Luppi ripristina l'equilibrio appena dieci minuti più tardi. I giallorossi non ci stanno e tornano avanti al 27' con Lucioni, ma al 90' vengono ripresi da un rigore di Romulo. Da segnalare anche un'espulsione per parte: Cissé per il Benevento al 73' e Pazzini per il Verona al 78'. Con questo pari i gialloblù allungano di un punto sul Frosinone secondo, portandosi a 45 lunghezze in classifica, mentre il Benevento raggiunge la SPAL al terzo posto con 40 lunghezze.