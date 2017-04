Verona, Corriere del Veneto: “ Si rialza la tensione tra Hellas e curva”

© foto di Federico Gaetano

L'edizione veronese del Corriere del Veneto scrive dell'Hellas di Fabio Pecchia, attualmente terzo in Serie B e dunque in zona playoff. “Si rialza la tensione tra l’Hellas e la curva”, titola il giornale nell'edizione sportiva sottolineando che c'è un comunicato della Sud in vista della gara decisiva con il Cittadella: nel mirino società, tecnico e giocatori.