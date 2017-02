Verona, lunedì la ripresa dei lavori: il programma degli allenamenti

Fonte: hellasverona.it

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La ripresa degli allenamenti per i gialloblù è fissata nella mattinata di lunedì 6 febbraio. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, tornerà in campo per una seduta di allenamento mattutina (ore 11) a porte aperte in vista del match contro l'Avellino, 25a giornata del campionato Serie B ConTe.it in programma domenica 11 febbraio (ore 15) allo stadio 'Partenio'.

PESCHIERA - PROGRAMMA ALLENAMENTI*

Lunedì 6 febbraio: allenamento mattutino (ore 11)

Martedì 7 febbraio: allenamento mattutino (ore 11)

Mercoledì 8 febbraio: allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse

Giovedì 9 febbraio: allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse

Venerdì 10 febbraio: allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse

Sabato 11 febbraio: Avellino-Hellas Verona (ore 15)

*Gli orari degli allenamenti potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze dello staff tecnico. Per eventuali cambiamenti si prega di consultare il report giornaliero su hellasverona.it