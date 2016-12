Verona, Pecchia: "Credo in Nicolas. Domani out Caracciolo. Ci sarà Boldor"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiuderà al Bentegodi contro il Cesena il 2016 dell'Hellas Verona. Fabio Pecchia, tecnico degli scaligeri, ha parlato in conferenza stampa (fonte HellasNews.it: Arriviamo alla sfida con il Cesena nelle migliori condizioni psicofisiche. Il pari di Carpi è stato ottenuto con una prestazione di carattere. D’ora in avanti vogliamo esprimere quella continuità che da un po’ abbiamo smarrito. Solo se sapremo ritrovare quello smalto delle prime dieci gare saremo sulla strada giusta. Rómulo? So che ama giocare da centrocampista, tuttavia per esigenze di squadra ho dovuto impiegarlo anche da terzino destro e sinistro e da esterno alto. Zaccagni mi sta dando quello che mi aspettavo. Come Mattia Valoti ha saputo aspettare il suo momento e adesso lo sta sfruttando bene. L’errore di Nicolas a Carpi non lo mette in discussione: il brasiliano è in continua crescita e psicologicamente lo vedo in gran forma. Ricordiamoci che con l’Entella ha salvato la partita con una parata fondamentale. Con il Cesena Caracciolo non ce la fa. Al suo posto è arrivato il momento di Boldor, nei confronti del quale ho grande fiducia”.