Verona, prosegue il recupero per Gomez e Siligardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Verona presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera del Garda. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto riscaldamento, possesso palla, lavoro atletico e partita a campo ridotto. Differenziato per Pisano, a causa del riacutizzarsi del fastidio al flessore della gamba destra, Caracciolo e Bruno Zuculini, entrambi a causa dei postumi dei traumi contusivi subiti durante Hellas Verona-Cittadella. Prosegue il recupero per Gomez e Siligardi. La squadra tornerà in campo domani per un allenamento mattutino (ore 11) a porte chiuse.