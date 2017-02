Verona, Souprayen in gruppo. Terapie per Ganz e Valoti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e su calcio piazzato. Souprayen è rientrato in gruppo. Terapie per Ganz, Souprayen e Valoti.