Viavài Frosinone. Ecco come far tornare Paganini in lista

© foto di Federico Gaetano

"Errare humanum est" dicevano i latini. Un aforisma latino che in questi giorni in quel di Frosinone sarà tornato in mente a molti. Il riferimento, ovviamente, è a quanto accaduto a Luca Paganini, giocatore del club ciociaro, rimasto fuori dalla Lista A per un errore al momento della compilazione della stessa. Una situazione che, regolamento alla mano, potrà essere risolta solo con la risoluzione del contratto di uno dei giocatori attualmente compresi nella Lista A del Frosinone. Una scelta pesante, questa, che costringerà il club del presidente Stirpe a soppesare bene il da farsi. Molto dipenderà anche dal campo. Se il Frosinone fosse, infatti, già quasi certo della diretta promozione in Serie A al momento del pieno recupero dell'esterno si potrebbe decidere anche di "rinviare" il rientro alla prossima stagione, dando a Paganini il tempo di tornare al top. Se, invece, lo spettro dei playoff aleggiasse ancora dalle parti del Matusa sarebbe difficile pensare ad mancato inserimento del numero 17 per il post-season. Dunque tutto può ancora accadere a Frosinone attorno al "caso Paganini". Con la caccia al sacrificato che presto potrebbe prendere il via.