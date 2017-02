Vicenza, ancora in bilico il tesseramento di Miramar

Secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it l'attaccante Leonardo Rocha Miramar, classe '97, potrebbe non essere tesserato dal Vicenza dove è in prova da alcuni giorni. La punta brasiliana, ma con passaporto portoghese, si allena agli ordini di Bisoli, ma non sembra aver convinto il tecnico anche se non si tratta di una decisione definitiva.