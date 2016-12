Vicenza, Bisoli: "Creato molto ma ci è mancata un po' di cattiveria"

Al termine della gara contro lo Spezia, il tecnico del Vicenza Pierpaolo Bisoli ha parlato in sala stampa: "Se devo guardare realisticamente la gara posso parlare di due punti persi - riportano i colleghi di Biancorossi.net - ma nella situazione che avevamo, con le difficoltà avute, sono contento del punto guadagnato. Oggi abbiamo creato molto e ci è mancata un po’ di cattiveria anche se davanti abbiamo trovato un grande portiere. In questi due mesi abbiamo fatto molti passi avanti e se arriverà qualche innesto, magari uno per reparto, questa squadra può salvarsi con meno patemi. La crescita si vede perché un mese fa partite come questa l’avremmo persa, invece oggi abbiamo cambiato due, tre moduli senza mai perdere equilibrio