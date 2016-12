Vicenza, Bisoli: "Non sono contento dell'anticipo"

© foto di Vicenza Calcio

Il tecnico del Vicenza, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro lo Spezia. "La condizione fisica? Oggi un po' meglio rispetto a Santo Stefano, ma siamo parecchio acciaccati. Adejo non è al 100%, Esposito non è al 100%, Zaccardo non è al 100%, Giacomelli non ha recuperato: ma stringono tutti i denti. Nemmeno Fabinho è convocato a causa di una tallonite. Benussi? Un augurio speciale a Benussi, oggi si è operato al ginocchio. Era una situazione programmata con il ragazzo e la società, aveva un problema con il quale conviveva da tempo. L’anticipo? Non sono contento dell'anticipo, volevamo recuperare meglio le forze e giocarcela con le nostre qualità. La stessa cosa dirà lo Spezia".