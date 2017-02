Vicenza, Bisoli: "Vincere con la Salernitana per far tornare bella la classifica"

Il tecnico del Vicenza Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana di domani: “Abbiamo raccolto meno punti di quelli che meritavamo nelle ultime due uscite e questo crea del malumore. Siamo dispiaciuti di aver giocato bene a Bari e non aver portato a casa dei punti. La classifica, che prima era bellissima, ora è bellina e ora dobbiamo tentare di vincere per rimetterci in carreggiata. Vincere con la Salernitana poi significherebbe scavalcarli e lasciarli a due punti di distanza. Ma la Salernitana ha uno degli attacchi più forte del campionato con giocatori come Coda e Donnarumma sono importantissimi, possono ambire anche alla Serie A, e Rosina non ha bisogno di presentazioni. - continua Bisoli come si legge sul sito del club – Ebagua è in gran forma, ma ha qualche problema fisico mentre De Luca non è ancora in una condizione fisica ottimale. Questa stagione è nata sotto una cattiva stella e ce lo porteremo fino in fondo. però i ragazzi sono stati bravi e la stanno cercando di rendere molto bella. La nostra forza è che tutti sono pronti per un obiettivo, perché qui non ci sono 11 titolari ma 23 titolari: bisogna arrivare alla salvezza il prima possibile“.