Vicenza, Cuppone in campo con la Primavera. Torna a disposizione

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Con una salvezza da centrare al Vicenza servirà ogni arma a propria disposizione. In tal senso arriva una buona notizia dall'infermeria biancorossa con il ritorno in campo Luigi Cuppone. L'attaccante classe 1997 è stato impiegato con la formazione Primavera nella gara contro il Milan (con tanto di gol) di questo pomeriggio con Bisoli che lo avrà a disposizione per il finale di stagione. Cuppone (19) è arrivato a titolo definitivo dal Lugano dopo l'esperienza al Carpi dell'attuale ds del Napoli Giuntoli.