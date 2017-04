Vicenza, differenziato per De Luca e Zaccardo

Fonte: vicenzacalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro la Pro Vercelli ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento ed esercitazioni tecniche.

Seduta differenziata per Giuseppe De Luca (palestra e cyclette) e per Cristian Zaccardo (palestra e cyclette) che ha evidenziato un leggero risentimento muscolare al polpaccio sinistro.