© foto di Federico Gaetano

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Pro Vercelli la posizione di Pierpaolo Bisoli sulla panchina del Vicenza è in bilico. Ieri dopo la partita la società ha iniziato a fare le proprie riflessioni sul tecnico per valutare se continuare assieme o cambiare guida tecnica per andare alla caccia della salvezza. Al momento, come riporta Trivenetogoal.it, il Vicenza avrebbe deciso di non cambiare almeno fino alla gara contro il Benevento. Le alternative al momento sarebbero tre: Pasquale Luiso, allenatore della Primavera, Franco Lerda, esonerato a ottobre, e Vincenzo Torrente. In giornata è atteso un incontro fra le parti e probabilmente anche una comunicazione ufficiale da parte del club.