Vicenza, Pastorelli: "Non è vero che stiamo smantellando il settore giovanile"

© foto di Comunicazione Vicenza Calcio

Il presidente del Vicenza Alfredo Pastorelli ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo responsabile del settore giovanile del club Gian Luca Presicci: “Lo conosco da quando è nato e per questo garantisco su di lui e sulla voglia che ha di creare qualcosa di importante per il club anche in prospettiva futura. Sinora abbiamo gestito il settore giovanile come dilettanti pur spendendo 1,3 milioni di euro nello scorso anno, mentre per quest'anno il budget è di 600mila euro. Nonostante quel che si sente in giro la verità è che si spendeva tanto senza avere nulla in cambio. - continua Pastorelli come si legge su Trivenetogoal.it - Bisognerebbe documentarsi, verificare e farsi delle domande. Non voglio insegnare nulla a nessuno, ma bisognerebbe fare bene il proprio lavoro, così si eviterebbero puttanate”.